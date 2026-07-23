Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Момичета, сега можете да спрете да се преструвате...“ Скандал със звезда на Португалия след световното

Португалската звезда на Милан Рафаел Леао се озова в окото на буря, след като социалните мрежи бяха залети със скрийншотове на предполагаема публикация от негов втори профил в Instagram.



Според Dailysports, малко след края на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада се е появило следното послание:



Момичета, световното първенство свърши. Сега можете да спрете да се преструвате, че разбирате от футбол.





Само за часове публикацията, за която се твърди, че е била качена в Instagram, предизвика лавина от критики. Стотици потребители определиха думите като унизителни към жените и заявиха, че подобно отношение няма място във футбола. Малко по-късно историята изчезна, но скрийншотовете вече се разпространяваха неудържимо в социалните мрежи.





Опитът да бъде потушен пожарът също не донесе желания ефект. Според същия източник Леао е публикувал кратко послание:Хора, не приемайте това в Instagram твърде сериозно.Вместо да успокои напрежението, обяснението само наля масло в огъня. Мнозина коментираха, че дори да е било замислено като шега, подобно изказване насажда стереотипа, че жените само се преструват, че разбират от футбол.The Sunday Guardian също съобщава, че спорното съдържание е било публикувано във вторичен профил на футболиста и впоследствие е премахнато след силната обществена реакция.Изданието отбелязва още, че скандалът избухва в момент, когато представянето на Леао на Мондиал 2026 вече е било обект на коментари. Португалия отпадна на 188-финалите от бъдещия шампион Испания, а нападателят записа пет мача с един гол и една асистенция.