„Момичета, сега можете да спрете да се преструвате...“
Скандал със звезда на Португалия след световното
Португалската звезда на Милан Рафаел Леао се озова в окото на буря, след като социалните мрежи бяха залети със скрийншотове на предполагаема публикация от негов втори профил в Instagram.
Според Dailysports, малко след края на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада се е появило следното послание:
Момичета, световното първенство свърши. Сега можете да спрете да се преструвате, че разбирате от футбол.
Само за часове публикацията, за която се твърди, че е била качена в Instagram, предизвика лавина от критики. Стотици потребители определиха думите като унизителни към жените и заявиха, че подобно отношение няма място във футбола. Малко по-късно историята изчезна, но скрийншотовете вече се разпространяваха неудържимо в социалните мрежи.
Хора, не приемайте това в Instagram твърде сериозно.
Вместо да успокои напрежението, обяснението само наля масло в огъня. Мнозина коментираха, че дори да е било замислено като шега, подобно изказване насажда стереотипа, че жените само се преструват, че разбират от футбол.
The Sunday Guardian също съобщава, че спорното съдържание е било публикувано във вторичен профил на футболиста и впоследствие е премахнато след силната обществена реакция.
Изданието отбелязва още, че скандалът избухва в момент, когато представянето на Леао на Мондиал 2026 вече е било обект на коментари. Португалия отпадна на 188-финалите от бъдещия шампион Испания, а нападателят записа пет мача с един гол и една асистенция.
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