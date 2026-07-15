Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Англия все още сънува "Божията ръка" на Марадона Англия и Аржентина в яростен сблъсък по пътя към финала Снимка: NY Times

Англия и Аржентина отново застават един срещу друг на световно първенство.

Този път залогът е място във финала на Мондиал 2026.

Но когато тези два отбора се срещнат, спомените неизменно се връщат към един от най-емблематичните мачове в историята – четвъртфинала през 1986 година и прочутата "Божия ръка" на Диего Марадона.

"Божията ръка" остава безсмъртна

На 22 юни 1986 г. Марадона отбеляза един от най-спорните голове в историята на футбола. Аржентинската легенда прати топката във вратата с ръка, а попадението беше признато.

Снимка: Getty Images

Малко по-късно той сътвори и "Гола на века", след като премина през почти целия английски отбор.

Аржентина спечели с 2:1 и по-късно триумфира със световната титла. Десетилетия по-късно този мач продължава да бъде символ на едно от най-големите съперничества във футбола.

Снимка: Getty Images

Англия мечтае за първи финал от 60 години

Отборът на Томас Тухел достигна полуфиналите след драматичен успех с 2:1 над Норвегия след продължения.

Англичаните отново показаха характер, въпреки че изостанаха в резултата. Това е четвърти полуфинал на голям турнир за Англия от 2018 година насам.

Снимка: Getty Images

Ако "трите лъва" продължат напред, ще играят първия си световен финал след триумфа през 1966 година. Тухел пък може да стане първият чуждестранен селекционер от близо половин век, извел Англия до финал на мондиал.

Аржентина върви уверено към защита на титлата

Световният шампион продължава без грешка в турнира. Тимът на Лионел Скалони спечели и шестте си мача досега. На четвъртфиналите "албиселесте" надви Швейцария с 3:1 след продължения в двубой, белязан от нови съдийски спорове.

Снимка: Getty Images

Аржентина е и най-резултатният отбор на Мондиал 2026 със 17 отбелязани гола. Това е само едно попадение по-малко от рекорда на страната на световно първенство, поставен още през 1930 година.

История, която никога не омръзва

Двата отбора са се срещали пет пъти на световни първенства. Англия има шест победи в общо 14 двубоя срещу Аржентина, но именно успехите на южноамериканците на Мондиал 1986 и Мондиал 1998 остават най-болезнените спомени за английските фенове.

Снимка: Getty Images

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.