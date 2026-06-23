Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Давид срещу Голиат: Може ли и Узбекистан да неутрализира Кристиано? Победата е задължителна за Португалия Снимка: Getty Images

Португалия излиза за задължителна победа срещу дебютанта на световни първенства Узбекистан във втория си мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

Двубоят на стадион „NRG“ в Хюстън противопоставя един от фаворитите за трофея срещу отбор, който все още мечтае за историческо класиране в елиминациите.

Очакванията към португалците преди началото на турнира бяха огромни, но стартът им не оправда напълно прогнозите.

Португалия срещу Узбекистан

Тимът завърши 1:1 срещу ДР Конго и усложни задачата си в битката за първото място в групата.

Снимка: Getty Images

Нов пропуск на точки може сериозно да намали шансовете на европейците да оглавят крайното класиране.

Все пак възпитаниците на Роберто Мартинес могат да черпят увереност от отличната си форма през последните месеци. Португалия има само една загуба в последните си 14 международни срещи, като в този период записа 10 победи и 3 равенства.

Снимка: Getty Images

Представянето на световни първенства обаче остава колебливо, след като тимът спечели само един от последните си четири мача на Мондиал.

За Узбекистан дебютът на най-голямата футболна сцена не завърши по желания начин. Азиатският тим отстъпи с 1:3 на Колумбия, но разширеният формат на турнира оставя надеждите му за продължаване напред живи.

Снимка: Getty Images

Отборът обаче трябва бързо да прекъсне серията си от три поредни поражения. Преди нея узбеките се радваха на впечатляваща форма, допускайки само една загуба в 18 срещи.

Допълнителен повод за оптимизъм е фактът, че срещу Колумбия те записаха най-високия показател за очаквани голове (xG) сред азиатски дебютант на световно първенство от Кувейт през 1982 година насам.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че двата отбора никога не са се изправяли един срещу друг. Въпреки ролята си на категоричен фаворит, Португалия няма победа в последните си два двубоя срещу съперници от Азиатската футболна конфедерация, като е записала едно равенство и една загуба.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.