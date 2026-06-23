Давид срещу Голиат: Може ли и Узбекистан да неутрализира Кристиано?
Победата е задължителна за Португалия
Португалия излиза за задължителна победа срещу дебютанта на световни първенства Узбекистан във втория си мач от груповата фаза на Мондиал 2026.
Двубоят на стадион „NRG“ в Хюстън противопоставя един от фаворитите за трофея срещу отбор, който все още мечтае за историческо класиране в елиминациите.
Очакванията към португалците преди началото на турнира бяха огромни, но стартът им не оправда напълно прогнозите.
Португалия срещу Узбекистан
Тимът завърши 1:1 срещу ДР Конго и усложни задачата си в битката за първото място в групата.
Нов пропуск на точки може сериозно да намали шансовете на европейците да оглавят крайното класиране.
Все пак възпитаниците на Роберто Мартинес могат да черпят увереност от отличната си форма през последните месеци. Португалия има само една загуба в последните си 14 международни срещи, като в този период записа 10 победи и 3 равенства.
Представянето на световни първенства обаче остава колебливо, след като тимът спечели само един от последните си четири мача на Мондиал.
За Узбекистан дебютът на най-голямата футболна сцена не завърши по желания начин. Азиатският тим отстъпи с 1:3 на Колумбия, но разширеният формат на турнира оставя надеждите му за продължаване напред живи.
Отборът обаче трябва бързо да прекъсне серията си от три поредни поражения. Преди нея узбеките се радваха на впечатляваща форма, допускайки само една загуба в 18 срещи.
Допълнителен повод за оптимизъм е фактът, че срещу Колумбия те записаха най-високия показател за очаквани голове (xG) сред азиатски дебютант на световно първенство от Кувейт през 1982 година насам.
Любопитното е, че двата отбора никога не са се изправяли един срещу друг. Въпреки ролята си на категоричен фаворит, Португалия няма победа в последните си два двубоя срещу съперници от Азиатската футболна конфедерация, като е записала едно равенство и една загуба.
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