Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испания и Аржентина са играли само веднъж. И съдия е... българин! Вижте кой е той, кога е мачът и как завършва

Финалът на световното първенство по футбол между Аржентина и Испания в неделя ще бъде едва вторият официален мач между двата отбора. А в единствената досега има дебела българска връзка.

Двата тима излизат един срещу друг в груповата фаза през 1966 г. Аржентина печели с 2:1 на "Вила Парк" в Бирмингам. А главен рефер на двубоя е Димитър Румeнчев.

В историческите архиви няма нито една следа за недоволство от отсъжданията му...

Румeнчев е първият (от едва двама) роден съдия на световно първенство. И е избран за №1 у нас за миналия век.

Ерудираният преподавател в Софийския университет е селектиран от ФИФА още за Чили 1962. Номиниран е заедно с Йордан Таков.

"При обсъждането, освен добрите спортно-технически качества на Румянчев, натежа и неговото висше образование и безпартийността му", споделя тогава председателят на Съдийската колегия Никола Хижов.

Руменчев така и не получава наряд на Мондиал'62, но четири години по-късно е рефер на двубоя от между Аржентина и Испания.

Иначе двата тима са се изправяли един срещу друг в 13 приятелски мача. Аржентина печели шест, Испания пет, а два завършват наравно. Последният от тях е през 2018 г., когато Испания разбива Аржентина с 6:1 в Мадрид.

Първоначално двата отбора трябваше да се изправят един срещу друг на 27 март в Катар за мача Финалисима между европейския и южноамериканския шампион. Този мач обаче беше отменен заради войната в Иран.

Финалът в неделя е първият случай, когато защитаващият титлата шампион ще се изправи срещу европейския шампион на финал на световно първенство. Аржентина се стреми към четвърта световна титла и ако успее, ще бъде едва третата нация, която защитава титлата след Италия през 1938 г. и Бразилия през 1962 г.

Финалът също така бележи първия път от 1978 г. насам, в който германският гранд Байерн Мюнхен няма играч в решаващия мач.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.