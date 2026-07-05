Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Може ли Бразилия да спре най-страшния нападател в света? 5-кратния световен шампион се изправя срещу Норвегия

Бразилия продължава похода си на Мондиал 2026 с осминафинален сблъсък срещу Норвегия и голямата звезда Aрлинг Хoланд. Тимът на Карло Анчелоти оцеля срещу Япония в драматичен мач, спечелен с късен гол на Габриел Мартинели, но въпросите около играта им остават.

Снимка: Getty Images

Победа с характер, но без пълна убедителност

Срещу Япония бразилците трябваше да обръщат резултата, като Каземиро изравни, преди Мартинели да донесе победата в края. Макар резултатът да класира отбора напред, представянето отново не беше напълно доминиращо.

Снимка: Getty Images

Бразилия прави средно по 15 удара на мач на турнира - най-ниското им ниво в исторически план след Мондиал 1998. В същото време обаче качеството на положенията е високо, като xG на удар е рекордно за „Селесао“, което показва по-ефективни, макар и по-малко на брой атаки.

Бруно Гимараеш - новия магьосник на Бразилия

Бруно Гимараеш се превръща в ключова фигура в състава на Анчелоти. Асистенцията му срещу Япония го изведе до четири асистенции на турнира - постижение, което отстъпва единствено на легендарния Пеле в историята на Бразилия на световни първенства.

Хoланд и новото норвежко чудо

Снимка: Getty Images

Норвегия достига до осминафинал на Мондиал за първи път в историята си, водена от Aрлинг Хoланд. Нападателят вече има серия от 13 поредни мача с гол за националния отбор и е в серия, която го превръща в основната заплаха за всяка защита.

До него Мартин Йодегор също пише история, като може да стане първият футболист с асистенция във всеки от първите си четири мача на световно първенство.

Снимка: Getty Images

Тревожна статистика за Бразилия

Въпреки статута си, Бразилия има сериозен проблем срещу европейски съперници в елиминации. „Селесао“ са отпадали в последните си шест такива сблъсъка на Мондиали - серия, започнала след триумфа над Германия през 2002 година.

Норвегия също има аргументи в историята – тимът е непобеден в четирите си мача срещу Бразилия, включително победа на Мондиал 1998.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.