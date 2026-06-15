Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация На световно с... пижамата на жена си Марк Кукурея слага в куфара си цяла колекция талисмани

Докато Испания преследва поредния голям трофей на Мондиал 2026, една от най-колоритните фигури в състава на Луис де ла Фуенте - Марк Кукурея, отново е в центъра на вниманието.

Левият бек, който се превърна в първото попълнение на Жозе Моуриньо след завръщането му начело на Реал Мадрид, продължава да бъде във фокуса и с нестандартното си поведение извън терена. За световното първенство защитникът пристигна с цяла колекция от лични талисмани – сред тях ключодържатели, подарени от децата му, които неизменно носи със себе си, както и пижамата на съпругата му Клаудия.

Кукурея взима пижамата на жена си на европейското първенство, когато Испания спечели трофея. И сега тя отново попадна в куфара му за Мондиал 2026.

Кукурея вече неведнъж е показвал, че е готов на крайности в името на успеха. След триумфа на Евро 2024 той боядиса емблематичните си къдрици в яркочервено, превръщайки се в една от най-разпознаваемите фигури в състава на Испания. Сега обаче левият бек загатна, че при нов голям успех на Ла Фурия Роха е готов дори да се раздели с характерната си прическа.

Идеята обаче не среща одобрение у дома. Самият футболист призна, че съпругата му Клаудия е категорична – няма да го пусне обратно вкъщи без неговите прочути къдрици.

Най-гръмкото му обещание обаче е свързано със селекционера Луис де ла Фуенте. Кукурея се зарече, че ако Испания спечели световната титла, ще си татуира лицето на националния селекционер върху бицепса си – жест, който ясно показва колко силна е връзката между отбора и треньора, извел Испания до европейския връх.