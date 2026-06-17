Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Англия - Хърватия (4:2) Следете са нас дербито на деня на Мондиал 2026

КРАЙ! Феноменална Англия с важна победа на старта на Мондиал 2026!

90' - Шест минути добавен време!

85' - АНГЛИЯ НАЙ-ПОСЛЕ НАПРАВИ РЕЗУЛТАТА 4:2! Маркъс Рашфорд слага точката на голямото дерби за деня. Прекрасен пробив на Букайо Сака намери Рашфорд в наказателното поле, а той не разочарова - 4:2 за Англия.

81' - Поредна намеса на Ливакович! Англия така и не може да увеличи аванса си! Този път Джед Спенс беше безпомощен пред стража на "шахматистите".

75' - Феноменална намеса и от Джордан Пикфорд. Мълниеносна контраатака изведе Марко Пашалич на отлична позиция, Пикфорд се намеси на ниво. 15 минути преди края, резултатът остава непроменен!

60' - Изключителен Доминик Ливакович! Само в рамките на 3 минути стражът на „шахматистите“ направи 5 спасявания и задържа отбора си в мача.

52' - Прекрасен удар на Деклан Райс от границата на наказателното поле, но намеса от световна класа на Ливакович попречи на Англия да увеличи аванса си на 2 гола.

48' - Поредна възможност за Англия! Нико О'Райли можеше да отбележи първото си попадение на световно първенство, но ударът му премина на сантиметри от страничния стълб.

47' - АНГЛИЯ ОТНОВО ПОВЕЖДА В РЕЗУЛТАТА! Джуд Белингам бе изведен зад защитата на хърватите и не се поколеба да изведе Англия за трети път напред в резултата - 3:2!

45' - Начало на второто полувреме!

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ! Англия и Хърватия оправдават високите ни очаквания и се разделят при равенство 2:2. Хари Кейн поведе символичните домнакини напред в резултата на два пъти, но това не беше достатъчно англичаните да се оттеглят на почивката с аванс.

45'+5 - ХЪРВАТИЯ ОТНОВО ИЗРАВЯВА - 2:2! С последното докосване за полувремето Петър Муса носи отново равенството.

45' - 5 минути добавено време!

42' - ГОЛ ЗА АНГЛИЯ! Отново точен е Хари Кейн! Капитанът на "трите лъва" отново извежда отбора си напред в резултата. Кейн отбеляза своя десети гол на световно първенство, изравнявайки рекорда на Гари Линекер за голове за Англия на световни шампионати.

36' - ГОЛ! Хърватия отбеляза с първия си точен удар. Феноменално изпълнение на Мартин Батурина от далечно разстояние прави резултата 1:1.

12' - ГОЛ! Кой друг ако не Хари Кейн. Суперзвездата на Байерн Мюнхен открива резултата в дербито на деня от дузпа! Първият му опит беше спасен от Ливакович, но след намесата на VAR дузпата беше пребита.

11' - Дузпа за Англия!

Начало на мача!

Стартови състави:

Англия:

1. Джордан Пикфорд

3. Нико О'Райли, 5. Джон Стоунс, 2. Езри Конса, 24. Рийс Джеймс

4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън

18. Антъни Гордън, 10. Джуд Белингам, 20. Нони Мадуеке

1. Хари Кейн(к)

Хърватия:

1. Доминик Ливакович

4. Йоско Гвардиол, 22. Лука Вускович, 6.Йосип Шутало

14. Иван Перишич, 17. Петър Сучич, 10. Лука Модрич, 2. Йосип Станишич

16.Мартин Батурина, 26. Петър Муса, 15.Марио Пашалич

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.