НА ЖИВО: Аржентина - Кабо Верде (0:0)

1' - Начало на мача

Стартови състави:

Аржентина: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 25. Факундо Медина - 7. Родриго Де Пол, 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 16. Тиаго Алмада - 10. Лионел Меси (К), 22. Лаутаро Мартинес

Кабо Верде: 1. Возиня - 22. Стивън Морейра, 4. Роберто Лопеш, 3. Диней Боржеш, 13. Сидни Лопес Кабрал - 6. Кевин Пина, 7. Жоване Кабрал - 14. Дерой Дуарте, 15. Ларош Дуарте, 21. Нуно Да Коща - 20. Раян Мендеш (К)

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