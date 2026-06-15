Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Белгия - Египет (1:1) Следете с нас на живо мача от световното

КРАЙ НА МАЧА! 1:1 между отборите на Белгия и Египет.

83' - Невероятно спасяване на Мостафа Шобеир. След центриране в наказателното поле Брандън Мишеле се озова на стрелкова позиция и в глава затрудни максимално вратаря на Египет, благодарение на който африканците не губят в резултата.

66' - ГОООООООЛ! Секунди след като се появи в игра, Ромелу Лукаку бе в основата на изравнителния гол. След успоредно на голлинията подаване към нападателя, той бе между двама защитници на Египет и принуди Мохамед Хани да вкара топката в собствената си врата.

59' - Силни минути за Египет. Омар Мармуш се измъкна от защитата на "червените дяволи" и напредна сам срещу вратаря. Изстрелът му обаче бе разочароващ.

55' - Египет отговори с мигновена атака. След центриране Мохамед Салах изпробва рефлекса на Тибо Куртоа с удар с глава, а при добавката шутът на Ашур бе много неточен.

Снимка: Reuters

53' - Греда за Белгия! Кевин де Бройне стреля технично от пряк свободен удар в близост до вкарата на Египет, но топката се отби в страничния стълб и излезе в аут.

46' - Начало на второто полувреме.

45'+4 - Край на първото полувреме!

20' - ГОООООООЛ! Египет повежда в резултата! Имам Ашур е в прегръдките на своите съотбрници след като от далечна дистанция разстреля Тибо Куртоа.

Снимка: Reuters

7' - Първа добра ситуация в мача. Кевин де Бройне стреля извън наказателното поле, но топката мина покрай вратата.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Белгия: 1. Тибо Куртоа, 15. Тома Мюние, 25. Нейтън Нгой, 4. Брандън Мешеле, 21. Тимъти Кастан, 24. Амаду Онана, 8. Юри Тилеманс, 10. Леандро Тросар, 7. Кевин де Бройне (к), 11. Жереми Доку, 17. Шарл де Кетеларе

Египет: 23. Мостафа Шобеир, 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 14. Хамди Фати, 13. Ахмед ел Фотоу, 17. Моханад Лашеен, 19. Марван Атея, 10. Мохамед Салах (к), 8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико, 22. Омар Мармуш

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