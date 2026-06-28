Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Южна Африка - Канада (0:0) Следете с нас на живо първия мач от елиминациите на Мондиала

46' - Начало на второто полувреме.

45'+3 - Край на първото полувреме.

45' - Претенции за дузпа от Канада, което не бе уважено от главния съдия на мача.

44' - Още един голям шанс за Канада. Точно преди края на полувремето, домакините изпълниха корнер, след който настъпи огромно разбъркване в наказателното поле, но стражът на "Бафана Бафана" спаси своя отбор.

Снимка: Reuters

40' - Двата отбора си разменят атаки, но засега не се стига до нищо сериозно.

23' - Най-чистото положение за Канада! След центриране от свободен удар Мойз Бомбито се оказа на добра позиция, но не успя да направи хубав контакт с топката и тя попадна в ръцете на вратаря на Южна Африка.

14' - Много добра контраатака от Канада, която Лиъм Милър опропасти. Той бе изведен сам срещу вратаря, но бе настигнат от защитник на Южна Африка и в опита си за дрибъл топката бе изчистена в корнер.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

ЮЖНА АФРИКА: 1. Ронуен Уилямс – 20. Кулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба – 13. Сфефело Ситоле, 4. Тебохо Мокоена – 7. Освин Аполис, 10. Релебохиле Мофокенг, 12. Тапело Масеко - 17. Евидънс Макгопа

КАНАДА: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 13. Мойз Бомбито, 13. Дерек Корнелиъс, 22. Ричи Ларея – 7. Стивън Еустакио, 25. Нейтън Салиба, 11. Лиъм Милър - 12. Тани Олувасей, 10. Джонатан Дейвид , 17. Тейджън Бюканън

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.