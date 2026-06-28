НА ЖИВО: Южна Африка - Канада (0:0)
Следете с нас на живо първия мач от елиминациите на Мондиала
46' - Начало на второто полувреме.
45'+3 - Край на първото полувреме.
45' - Претенции за дузпа от Канада, което не бе уважено от главния съдия на мача.
44' - Още един голям шанс за Канада. Точно преди края на полувремето, домакините изпълниха корнер, след който настъпи огромно разбъркване в наказателното поле, но стражът на "Бафана Бафана" спаси своя отбор.
40' - Двата отбора си разменят атаки, но засега не се стига до нищо сериозно.
23' - Най-чистото положение за Канада! След центриране от свободен удар Мойз Бомбито се оказа на добра позиция, но не успя да направи хубав контакт с топката и тя попадна в ръцете на вратаря на Южна Африка.
14' - Много добра контраатака от Канада, която Лиъм Милър опропасти. Той бе изведен сам срещу вратаря, но бе настигнат от защитник на Южна Африка и в опита си за дрибъл топката бе изчистена в корнер.
1' - Начало на мача.
Стартови състави:
ЮЖНА АФРИКА: 1. Ронуен Уилямс – 20. Кулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба – 13. Сфефело Ситоле, 4. Тебохо Мокоена – 7. Освин Аполис, 10. Релебохиле Мофокенг, 12. Тапело Масеко - 17. Евидънс Макгопа
КАНАДА: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 13. Мойз Бомбито, 13. Дерек Корнелиъс, 22. Ричи Ларея – 7. Стивън Еустакио, 25. Нейтън Салиба, 11. Лиъм Милър - 12. Тани Олувасей, 10. Джонатан Дейвид , 17. Тейджън Бюканън
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