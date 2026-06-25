Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пътешественик във времето: Видях кой печели Мондиал 2026! Победителят е шокиращ, вижте как и срещу кого триумфира във финала

Самопровъзгласил се за пътешественик във времето обяви, че вече е гледал финала на световното първенство по футбол. И знае кой е шампионът, въпреки че към момента не са ясна дори всички 1/16-финалисти.

Тона Мултиверсо, който развива успешен канал в TikTok, посочи шокиращ победител. Според него това е един от домакините на турнира - Мексико.

Във финала "ацтеките" щели да се изправят срещу настоящия световен шампион - Аржентина. Редовното време щяло да завърши 1:1, а мексиканците да триумфират за първи път в историята чрез дузпи.

Аржентинците щели да пропуснат последната дузпа и така да бъдат детронирани от домакините. В прогнозата на Тона обаче има един сериозен проблем.

Мексико вече си осигури първото място в група А, а Аржентина почти гарантирано ще спечели група J в неделя. Това означава, че двата отбора могат да се срещнат... на полуфиналите. И един от тях ще отпадне преди решителната битка за титлата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.