Вижте още веднъж: Лионел Меси задмина Мирослав Клозе (ВИДЕО)
Аржентинската икона вече е №1 по голове на световни първенства
Историята е пренаписана! И писалката отново се държи от Лионел Меси.
Той вече е футболистът с най-много голове на световни първенства!
Аржентинската икона донесе победата с 2:0 над Австрия в Тексас. А двете му попадения са под №17 и №18 на мондиали.
Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе (16).
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.
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