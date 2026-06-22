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Световно първенство по футбол 2026

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Вижте още веднъж: Лионел Меси задмина Мирослав Клозе (ВИДЕО)

Аржентинската икона вече е №1 по голове на световни първенства

Историята е пренаписана! И писалката отново се държи от Лионел Меси.

Той вече е футболистът с най-много голове на световни първенства!

Аржентинската икона донесе победата с 2:0 над Австрия в Тексас. А двете му попадения са под №17 и №18 на мондиали.

Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе (16). 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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