Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Лионел Меси задмина Мирослав Клозе (ВИДЕО) Аржентинската икона вече е №1 по голове на световни първенства

Историята е пренаписана! И писалката отново се държи от Лионел Меси.

Той вече е футболистът с най-много голове на световни първенства!

Аржентинската икона донесе победата с 2:0 над Австрия в Тексас. А двете му попадения са под №17 и №18 на мондиали.

Досегашният рекорд се държеше от Мирослав Клозе (16).

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.