Вижте още веднъж: Неймар се завърна за Бразилия (ВИДЕО)
981 по-късно - звездата отново на терена при 3:0 над Шотландия
Един от фаворитите на Мондиал 2026 - Бразилия, спечели група 3. Тимът на Карло Анчелоти окупира върха след 3:0 срещу Шотландия в Маями.
"Селесао" спечели без блясък - възползва се от груби грешки на съперника. Но може би най-чаканият момент настъпи в 76ата минута.
В игра за 5-кратните световни шампиони влезе Неймар. Той облече националната фланелка за първи път от 981 дни. Предишният му мач за "Селесао" беше световната квалификация срещу Уругвай (0:2) в Монтевидео на 17 октомври 2023 г., когато скъса предна кръстна връзка и менискус на лявото коляно.
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