Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Неймар се завърна за Бразилия (ВИДЕО) 981 по-късно - звездата отново на терена при 3:0 над Шотландия

Един от фаворитите на Мондиал 2026 - Бразилия, спечели група 3. Тимът на Карло Анчелоти окупира върха след 3:0 срещу Шотландия в Маями.

"Селесао" спечели без блясък - възползва се от груби грешки на съперника. Но може би най-чаканият момент настъпи в 76ата минута.

В игра за 5-кратните световни шампиони влезе Неймар. Той облече националната фланелка за първи път от 981 дни. Предишният му мач за "Селесао" беше световната квалификация срещу Уругвай (0:2) в Монтевидео на 17 октомври 2023 г., когато скъса предна кръстна връзка и менискус на лявото коляно.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.