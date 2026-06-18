Видео - Световно първенство 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте отново: Безопасният Кристиано и провалът на Португалия (ВИДЕО) Фаворитът за титлата се спъна на старта срещу аутсайдера ДР Конго

Блед старт за Португалия и Кристиано Роналдо на Мондиал 2026. Един от фаворитите в турнира стигна само до 1:1 срещу сочения за аутсайдер тим на ДР Конго.

Жоао Невеш откри още в 6-ата минута и португалските фенове на трибуните в Хюстън се настроиха за празник. Йоан Уиса обаче изравни в добавеното време на първата част.

Кристиано излезе като титуляр и се присъедини към Лионел Меси като вторият футболист, играл на шест световни първенства. Паралелите между първите им мачове от турнира обаче спират дотук.

Докато аржентинската икона избухна с исторически хеттрик срещу Алжир, Роналдо пропусна и двата си шанса да се разпише срещу ДР Конго. Иначе това беше неговият мач №229 за националния отбор - абсолютен рекорд, както и 143-те му гола за родината.

Продължава обаче серията му без попадение на голям форум - вече цели 10 двубоя.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.