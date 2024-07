2 години по-късно: Неостаряващият Надал излиза за трофей (ВИДЕО)

Днес Надал започна лошо, като не изглеждаше възстановен от 4-часовата битка с Мариано Навоне. Айдукович бе агресивен и поведе с два бързи пробива, след което с лекота сложи точка на спора в първия сет.

Във втория обаче Надал намери ритъма си и показа защо е наричан Краля на клея. Въпреки че сетът започна с нов пробив за Айдукович, звездният му съперник взе своето с впечатляващи контраатаки и защита.

В третия сет Надал изпусна аванс от 3:0. Хърватинът се добра до изравняване, но направи няколко необмислени излизания на мрежата и в крайна сметка отстъпи.

Надал бе измъчван от контузии дълго време и се намира на незавидното 261-о място в световната ранглиста.

6 wins in 6 days



131st career final



72nd final on clay



38 year-old Rafael Nadal. Beyond belief. pic.twitter.com/iv9MP5qsxV