Подобриха трансферния рекорд в женския футбол (ВИДЕО)

Мексиканка е новата най-скъпа

Мексиканка е новата най-скъпа

Трансферният рекорд в женския футбол отново беше подобрен! Новата най-скъпа е мексиканката Лисбет Жаклин Овале, която смени Тигрес в родината си с Орландо Прайд в САЩ.

Американският клуб плати за Овале 1,5 млн. долара - около 1,3 млн. евро. Така в историята отиде преминаването на канадката Оливия Смит от Ливърпул в носителя на трофея в Шампионската лига - Арсенал, за 1,16 млн евро.

25-годишната Овале играе като ляво крило. Има 20 гола в 81 мача с националната фланелка.

 
 
 
Най-скъпата Магьосница

Тя прекара 8 години в Тигрес, където е най-резултатната за всички времена - 136 гола в 294 мача във всички турнири. Може да се похвали и със 103 асистенции.

В Мексико Овале е наричана Ла Мага, което в превод означава Магьосницата. Звездата на "амазонките" ги изведе до 6 титли и 3 купи.

По-рано тази година Овале стана хит в социалните мрежи, след като отбеляза изумителен гол с удар "скорпион".

