4х8 минути: Григор в любопитен формат - само на VOYO (ВИДЕО)

Изключително любопитен турнир с участието на Григор Димитров ви очаква единствено на VOYO. Онлайн платформата ще ви даде възможност да гледате най-добрият български тенисист в надпреварата от сериите "Ultimate Tennis Showdown" от петък до неделя.

Гришо е част от звездна селекция на червените кортове във френския град Ним. Каспер Рууд, Карен Хачанов, Александър Бублик, Андрей Рубльов и други ще вземат част в шоуто.

Димитров започва срещу Феликс Оже Алиасим, а при победа може да играе срещу добрия си приятел Рубльов.

Специален жокер

Регламентът е крайно нестандартен. Всеки двубой включва 4 части по 8 минути. Без загрявка, без право на втори сервис и постоянна интеракция с публиката. Плюс наличие на специален жокер във всяка от отделните части - например дадено разиграване би могло има цената на 3 точки.

Правилата са създадени от Патрик Муратоглу, който си постави за цел да популяризира тениса сред по-младите зрители. Веригата стартира по време на пандемията от коронавирус през 2020 г.

Тя непрекъснато набира популярност и събира най-добрите тенисисти на планетата. А този път мачовете ще се проведат на един от най-добре запазените римски амфитеатри (133 на 101 метра).