bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Арина Сабаленка забрави как се губи (ФАКТФАЙЛ)

Арина Сабаленка спечели тенис турнира в Маями, надигравайки на финала американката Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3.

Беларуската тенисистка проби още в откриващия гейм на първия сет и по този начин изпрати ясно послание към младата американка, че не възнамерява да напусне Маями без трофей. Сабаленка успя да вземе брейк в седмия гейм, а веднага след това го затвърди и спечели първия сет с резултат 6:2.

Снимка: БГНЕС

Втората част бе изключително оспорвана и двете спечелиха подаванията си до 5:4 в полза на американката, когато тя проби и взе сета с 6:4.

Решителната част започна с брейк за Сабаленка, след което тя не даде нито една възможност за пробив на Гоф, а при 5:3 я проби отново и по този начин затвори мача с 6:3.

ФАКТФАЙЛ

* Това е втори пореден спечелен турнир за беларускинята в САЩ, след като в средата на този месец тя ликува и в Индиън Уелс.

* Арина е петата тенисистка със "Слънчев дубъл" - купи от Индиън Уелс и Маями в един сезон.
* Преди нея това постигнаха Щефи Граф (1994, 1996), Ким Клайстерс (2005), Виктория Азаренка (2016) и Ига Швьонтек (2022).
* Сабаленка има 23 победи от 24 мача от началото на годината.
* Втора е след Серина Уилямс по титли от WTA 1000 - с 11. Американката има 13.

Снимка: БГНЕС

* Последният път, когато загуби сет от някой друг освен Елена Рибакина, беше преди почти пет месеца. Откакто спаси мачбол срещу рускинята, която се състезава за Казахстан, на финала в Индиън Уелс преди две седмици, Сабаленка влезе в режим на доминация, губейки средно по 3,8 гейма на сет.

Тагове:

история титла маями серина уилямс индиън уелс трофей щефи граф коко гоф арина сабаленка елена рибакина Слънчев дубъл

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV