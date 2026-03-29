Арина Сабаленка забрави как се губи (ФАКТФАЙЛ)

Арина Сабаленка спечели тенис турнира в Маями, надигравайки на финала американката Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3.

Беларуската тенисистка проби още в откриващия гейм на първия сет и по този начин изпрати ясно послание към младата американка, че не възнамерява да напусне Маями без трофей. Сабаленка успя да вземе брейк в седмия гейм, а веднага след това го затвърди и спечели първия сет с резултат 6:2.

Втората част бе изключително оспорвана и двете спечелиха подаванията си до 5:4 в полза на американката, когато тя проби и взе сета с 6:4.

Решителната част започна с брейк за Сабаленка, след което тя не даде нито една възможност за пробив на Гоф, а при 5:3 я проби отново и по този начин затвори мача с 6:3.

ФАКТФАЙЛ

* Това е втори пореден спечелен турнир за беларускинята в САЩ, след като в средата на този месец тя ликува и в Индиън Уелс.

* Арина е петата тенисистка със "Слънчев дубъл" - купи от Индиън Уелс и Маями в един сезон.

* Преди нея това постигнаха Щефи Граф (1994, 1996), Ким Клайстерс (2005), Виктория Азаренка (2016) и Ига Швьонтек (2022).

* Сабаленка има 23 победи от 24 мача от началото на годината.

* Втора е след Серина Уилямс по титли от WTA 1000 - с 11. Американката има 13.



* Последният път, когато загуби сет от някой друг освен Елена Рибакина, беше преди почти пет месеца. Откакто спаси мачбол срещу рускинята, която се състезава за Казахстан, на финала в Индиън Уелс преди две седмици, Сабаленка влезе в режим на доминация, губейки средно по 3,8 гейма на сет.