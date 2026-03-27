Григор Димитров стана магазинер за няколко часа и хич не му се получи! (ВИДЕО)

Докато Григор Димитров се подготвя за европейските си турнири, които за него трябва да стартират на 5 май с надпреварата в града, в който живее Монте Карло, той намери време да се потопи и... в друга професия.

Българският тенисист стана магазинер за няколко часа.

Това се случи по време на турнира в Маями, а представянето в продажбите определено не се доближава до формата, с която спечели 9 титли на най-високо ниво.

Ядоса клиент

Димитров се дегизира с шапка и очила, за да застане зад тезгяха в един от магазините на основните си спонсори - известна марка за дрехи. Един от клиентите очевидно не го разпозна и поиска Димитров да му щампова новата шапка.

Е, тук дойдоха проблемите!

Гришо първо лепи най-отгоре, после накриво... Клиентът видимо беше изнервен и недоволен.

Къде е Гришо?

Това добро настроение на българинът, със сигурност няма да се повтори, когато види ранглистата в понеделник (30 март).

Той ще бъде 90-и в света, което е най-лошото му класиране от 2012 г. насам!

Причината е, че Димитров не може да си възвърне добрата форма, която имаше преди да получи тежката контузия в гръдния мускул в средата на миналия сезон. Заради травмата от "Уимбълдън" той се подложи на операция и пропусна много турнири.