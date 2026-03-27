Григор Димитров стана магазинер за няколко часа и хич не му се получи! (ВИДЕО)

Може ли родният тенисист да лепи щампи?

Докато Григор Димитров се подготвя за европейските си турнири, които за него трябва да стартират на 5 май с надпреварата в града, в който живее Монте Карло, той намери време да се потопи и... в друга професия. 

Българският тенисист стана магазинер за няколко часа. 

Това се случи по време на турнира в Маями, а представянето в продажбите определено не се доближава до формата, с която спечели 9 титли на най-високо ниво. 

Ядоса клиент

Димитров се дегизира с шапка и очила, за да застане зад тезгяха в един от магазините на основните си спонсори - известна марка за дрехи. Един от клиентите очевидно не го разпозна и поиска Димитров да му щампова новата шапка. 

Е, тук дойдоха проблемите! 

Гришо първо лепи най-отгоре, после накриво... Клиентът видимо беше изнервен и недоволен. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Tennis TV (@tennistv)

Къде е Гришо?

Това добро настроение на българинът, със сигурност няма да се повтори, когато види ранглистата в понеделник (30 март). 

Той ще бъде 90-и в света, което е най-лошото му класиране от 2012 г. насам!

Причината е, че Димитров не може да си възвърне добрата форма, която имаше преди да получи тежката контузия в гръдния мускул в средата на миналия сезон. Заради травмата от "Уимбълдън" той се подложи на операция и пропусна много турнири. 

Григор е детрониран! Вижте по-сладкия партньор на Ейса за официални събития (СНИМКИ)
 
Най - важното

Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача
Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?

Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?
Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Последни новини

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача

За предишните 10 гола ни трябваха... 16 мача
Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

Селекционерът недоволен след 10:2: Типична българщина!

Бихме Соломоновите острови с 10:2. Това ли е рекордът?

Бихме Соломоновите острови с 10:2. Това ли е рекордът?
Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

