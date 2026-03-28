Само на 17! Иван Иванов на първи голям финал

Само на 17 години Иван Иванов продължава стремителното си изкачване в мъжкия тенис! Талантът от Варна, който от години се готви в академията на Рафаел Надал в Испания, се класира за първия си финал на Фючърс турнир от категория M25!

Той постигна впечатляваща победа над Павел Лагутин с 6:3, 3:6, 6:2 в Тарагона.

Двубоят продължи точно два часа и половина и предложи сериозна битка, но световният №1 при юношите демонстрира зрялост и стабилност в решителния трети сет, за да стигне до заслужен успех.

С този резултат Иванов достига до третия си финал при мъжете от началото на сезона и общо пети в кариерата си.

Още през януари той игра два финала на турнири от категория М15 в Манакор, а малко по-късно записа и дебютната си победа на ниво М25 в Португалия. Сега, едва във второто си участие на турнир от тази категория, българинът вече ще спори за титлата.

В неделя Иванов, който има две титли от Големия шлем при юношите, ще излезе в спор за титлата срещу победителя от срещата между Марсел Желински и Алекс Марти Пухорлас в опит да спечели втората си титла при мъжете и първа на ниво М25.