Тенис

Само на 17! Иван Иванов на първи голям финал

Ще играе за титлата в Тарагона

Lap.bg

Само на 17 години Иван Иванов продължава стремителното си изкачване в мъжкия тенис! Талантът от Варна, който от години се готви в академията на Рафаел Надал в Испания, се класира за първия си финал на Фючърс турнир от категория M25!

Той постигна впечатляваща победа над Павел Лагутин с 6:3, 3:6, 6:2 в Тарагона.

Двубоят продължи точно два часа и половина и предложи сериозна битка, но световният №1 при юношите демонстрира зрялост и стабилност в решителния трети сет, за да стигне до заслужен успех.

Снимка: Instagram

С този резултат Иванов достига до третия си финал при мъжете от началото на сезона и общо пети в кариерата си.

„Обидно малко пари“ – защо Каратанчева и Томова не играят за България?

Още през януари той игра два финала на турнири от категория М15 в Манакор, а малко по-късно записа и дебютната си победа на ниво М25 в Португалия. Сега, едва във второто си участие на турнир от тази категория, българинът вече ще спори за титлата.

В неделя Иванов, който има две титли от Големия шлем при юношите, ще излезе в спор за титлата срещу победителя от срещата между Марсел Желински и Алекс Марти Пухорлас в опит да спечели втората си титла при мъжете и първа на ниво М25.

Коко Гоф страда от синдром, мъчил Лейди Гага и Том Ханкс (ВИДЕО)
 
Тагове:

Иван Иванов финал рафаел надал фючърс тарагона Манакор М25 Павел Лагутин

Кой ще спре Стилияна Николова!?

Кой ще спре Стилияна Николова!?
Йоана Илиева със сребро в Ташкент

Йоана Илиева със сребро в Ташкент
Голмайстор у нас се бие със съотборници заради Меси (ВИДЕО)

Голмайстор у нас се бие със съотборници заради Меси (ВИДЕО)
Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Семеня срещу МОК: Това е война срещу жените!

Семеня срещу МОК: Това е война срещу жените!
Джо Коул: Когато Кристиано си ляга, си мисли: „Иска ми се да бях добър, колкото Меси!“

Джо Коул: Когато Кристиано си ляга, си мисли: „Иска ми се да бях добър, колкото Меси!“
Кой ще спре Стилияна Николова!?

Кой ще спре Стилияна Николова!?
Дебютант изригна: Не са се събличали по физическо, но ни обясняват как се играе футбол!

Дебютант изригна: Не са се събличали по физическо, но ни обясняват как се играе футбол!
