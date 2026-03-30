Без TikTok и COVID: Кога за последно Григор Димитров беше извън топ 90?

Григор Димитров със сигурност е преживял една от най-тежките сутрини в живота си! Българският тенисист се събуди извън топ 90 на световната ранглиста днес, 30 март.

В новата класация, базирана на представянето на корта, Григор е 93-и. Той загуби доста точки с неубедителното си представяне от началото на сезона, предшествано от тежката контузия в гръдния мускул, получена през лятото на 2025 г.

Той не е бил толкова ниско поставен от 20 май 2012 г.

Къде бяха социалните мрежи?

Преди 14 години светът познаваше социалните мрежи, но не бе толкова запленен от тях. Все пак една от най-глобалните модерни мрежи TikTok не съществуваше. Тя щеше да се появи през 2017 г. - 5 години по-късно.

През 2012 г. се появи за първи път приложението за онлайн запознанства "Тиндър", а "Фейсбук" е оценен на 1 млрд. долара!

Снимка: БГНЕС

В момента TikTok има близо 2 млрд. активни профила, "Тиндър" - 75 милиона, а "Фейсбук" е оценяван на 1,5 млрд. долара.

Голямата промяна

Няма съмнение, че в последните години коронавирусът бе голямото нещо, което промени света. Когато Димитров бе извън топ 90, никой не подозираше, че светът може да спре, както се случи през 2020 г.

Мачове без публика, социална дистанция, маски, ваксини, Новак Джокович в затвора в Австралия... Всичко това звучеше доста сюрреалистично.

Снимка: iStock

Особено на фона на друга статистика - над 7 милиона починали от въпросния вирус.

Политическата карта

През 2012 г. в Европа никой не би си помислил, че няколко години по-късно войната ще е пред прага ни.

Само две години по-късно Русия анексира полуостров Крим от Украйна - акт, който не е признат от международното право.

През 2022 г. пък Русия нападна Украйна, а войната продължава и днес.

Снимка: Reuters

В другия край на Европа, Великобритания все още си беше част от Европейския съюз. Референдумът за излизане се случи през 2016 г., а целият процес беше финализиран през 2020 г. Кралица Елизабет II бе жива!

През 2012 г. Барак Обама започна втория си мандат като президент на САЩ, а Доналд Тръмп не се беше кандидатирал.

И още

През 2012 г. все още не беше открит Хигз бозона в Церн, който промени физиката!

Катедралата "Нотр Дам" в Париж си беше цяла и пожарът бе само кошмарен сценарии.

Снимка: EPA

Никой не си бе помислял, че изкуственият интелект ще навлезе толкова дълбоко в ежедневието и работата ни.

Но по-притеснителното е, че Григор Димитров беше на 21 години, а пред него стояха стотици турнири, в това число финалите на АТР през 2017 г., които спечели и го изведоха до трета позиция в света!