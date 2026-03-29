Безмилостен на финала! Иван Иванов триумфира в Тарагона

17-годишният Иван Иванов постигна най-значимия успех в кариерата си до момента, грабвайки титлата от Фючърс турнира категория M25 в Тарагона (Исп) – най-престижното отличие за българския мъжки тенис през 2026 г. Това е втора негова титла при мъжете, но и най-ценната досега.

По пътя към трофея младият българин демонстрира впечатляваща форма и характер.

Той започна с престижна победа над втория поставен в схемата Шон Куенин, след което преодоля без загубен сет Лука Елгера Касадо и Оскар Хосе Гутиерес.

В полуфинала Иванов показа силна психика срещу Павел Лагутин и заслужено достигна до финала.

В решителния мач днес срещу испанеца Алекс Марти Пуйолрас (№562 в света) българският талант, двукратен шампион от Големия шлем за юноши, наложи контрол още от началото и триумфира убедително с 6:3, 6:2.

Варненецът започна силно на финала, повеждайки с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но с нова поредица от три спечелени гейма взе първия сет. Българинът поведе с 5:0 във втората част, загуби два гейма, но след това без проблем затвори мача.

ФАКТФАЙЛ

* Това е втора титла при мъжете за Иванов от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) след успеха му в Сентендре (Унг) през миналата година.

* Това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

* С този успех Иванов ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже - от номер 780 до около 600, което е ново върхово постижение в кариерата му.