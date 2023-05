Да откажеш автограф и да те сравнят с.... фекалии (ВИДЕО)

Какво може да провокира човек, който обича тениса, да изпита неконтролируем гняв към един от най-добрите играчи в света в момента - Карлос Алкарас?

През последните две години испанецът се превърна в един от любимците на публиката по цял свят, а специалистите му предричат бъдеще на №1 на планетата. В момента Алкарас е в Рим, където се подготвя за първия си мач от Мастърс турнира във Вечния град.

Carlos Alcaraz was called a “piece of shit” for not signing some fan’s autographs in Rome.



He laughs it off & keeps moving. No time for drama



pic.twitter.com/JX7BoGQPNX