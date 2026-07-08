Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Димитър Кисимов на 1/4-финал на "Уимбълдън" Още един български талант се е устремил към титлата при юношите

Още един български тенис талант с пробив на юношеския "Уимбълдън". Година след като Иван Иванов триумфира с титлата, сега Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите.

Шампионът на двойки на Australian Open преодоля осминафиналите след победа над партньора си Конър Дойг, който пък го отстрани на "Ролан Гарос". Сега Димитър взе драматичен реванш с обрат - 4:6, 6:3, 7:6(5).

Деветият поставен в схемата българин загуби първия сет след пробив още в откриващия гейм, а до края на частта съперника му изпусна още три възможности.

Нашето момче подобри играта си в равностоен втори сет, в който реализира единствената точка за пробив. Тя дойде при резултат 3:2 в негова полза, а до края той успя да съхрани аванса си с убедително сервиране.

Третата част започна добре за него след пробив за 2:1 и спасени три възможности при 3:2. При 4:3 обаче Дойг успя да пробие и да изравни резултата. До края нямаше нови възможности за двамата и се стигна до супер тайбрека, в който Кисимов губеше с 2:4, но спечели шест поредни точки, което се оказа решавашо. В крайна сметка затвори след 10:5.

Любопитно е, че в следващия кръг той може да се изправи срещу сина на легендата Лейтън Хюит - Круз Хюит. Австралиецът обаче трябва да преодолее втория поставен Джейми Макензи от Германия.