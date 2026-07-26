Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 17-годишен срещу Григор Димитров в Мексико Надпреварата започва в понеделник Снимка: Getty Images

Григор Димитров научи първия си съперник за тенис турнира в Лос Кабос, Мексико.

Жребият определи това да е 17-годишният Мойс Куаме.

Французинът е номер 212 в световната ранглиста при мъжете.

"Уайлд Кард"

И Куаме, и Димитров, който е 142-ри в света в момента, играят с покана от организаторите на турнира.

Снимка: Getty Images

Двамата не са се срещали до момента в официален мач.

Българският тенисист е играл само веднъж в Лос Кабос - през 2019 г., когато достигна до втори кръг.

И той, и съперникът му играха преди това на турнира в Бостад. Димитров отпадна във втория кръг, а Куаме - в първия. Съперникът бе един и също - Нуно Божеш.

След това

При евентуална победа в този мач, българският тенисист ще играе срещу Корентен Муте (Франция) или Дженсън Бруксби (САЩ) във втория кръг в Лос Кабос.

Очаква се на трибуните да бъде любимата на българина - Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса бе на тренировката му, а в родината ѝ всички следят с интерес всяка нейна публична изява.

Първите мачове от турнира в Лос Кабос ще са в понеделник, 27 юли.