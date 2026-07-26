17-годишен срещу Григор Димитров в Мексико

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Няма намерени резултати за "Реал"
Григор Димитров научи първия си съперник за тенис турнира в Лос Кабос, Мексико.
Жребият определи това да е 17-годишният Мойс Куаме.
Французинът е номер 212 в световната ранглиста при мъжете.
И Куаме, и Димитров, който е 142-ри в света в момента, играят с покана от организаторите на турнира.
Двамата не са се срещали до момента в официален мач.
Българският тенисист е играл само веднъж в Лос Кабос - през 2019 г., когато достигна до втори кръг.
И той, и съперникът му играха преди това на турнира в Бостад. Димитров отпадна във втория кръг, а Куаме - в първия. Съперникът бе един и също - Нуно Божеш.
При евентуална победа в този мач, българският тенисист ще играе срещу Корентен Муте (Франция) или Дженсън Бруксби (САЩ) във втория кръг в Лос Кабос.
Очаква се на трибуните да бъде любимата на българина - Ейса Гонсалес. Мексиканската актриса бе на тренировката му, а в родината ѝ всички следят с интерес всяка нейна публична изява.
Първите мачове от турнира в Лос Кабос ще са в понеделник, 27 юли.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google