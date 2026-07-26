Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Твърде си привързана": Как изоставя секс символът на тениса? Разказ на бившата на Матео Беретини - Ванеса Снимка: Instagram

Матео Беретини е един от най-атрактивните, но и най-скандалните тенисисти в света.

Италианецът е сочен за секс символ, а личният му живот често попада под светлините на прожекторите.

В последните месеци свързваха Беретини с Ванеса Белини - негова сънародничка и професионална хип-хоп танцьорка. Тя обаче се оплака, че двамата вече не са заедно, а раздялата им е била тежка и трудна за преглъщане.

"Тежко ми е да гледам даже мачовете му по телевизията. Спомените за първата ни целувка на плажа и за общите ни пътувания са все още живи", разказва Ванеса пред италиански медии.

Събирания и раздели

Красивата бивша половинка на Беретини заяви, че в момента двамата не поддържат никакъв контакт и тенисистът дори я е блокирал в социалните мрежи.

Това не е първата им раздяла.

Снимка: Instagram

"Връщаше се при мен винаги. Казваше ми, че съм жената на живота му. Говореше ми, че аз съм тази, с която ще плаче, когато прекрати тенис кариерата си. След това замина за Ибиса и се върна променен", споделя Ванеса.

Думите на Беретини били: "Вече ти си сама и аз съм сам. Край на връзката ни. Вече не сме подходящи един за друг. Върви с когото искаш и където искаш, прави каквото искаш, няма да го приема лично. Твърде си драматична, твърде си привързана към мен. Не ме интересува с кой ще си"

Ванеса твърди, че слуховете за връзка на тенисиста с познатата DJ-ка Пеги Гу, с която бяха снимани преди дни, са преувеличени.

Снимка: Instagram

"Той има много приятели в тези среди, обича музиката, обича да танцува. Вероятно са само приятели", коментира тя.

Миналото

Това не е първата връзка на Беретини, която завършва драматично.

Преди Ванеса той излизаше с колежката си Айла Томлянович и с водещата Мелиса Сата.

Снимка: Instagram

Втората има голям брой спортни звезди в своята колекция. Тя излизаше с бившия нападател на Италия и Интер Кристиан Виери. След това - с покойния Коби Брайънт, което стана причина съпругата на баскетболната икона Ванеса да подаде молба за развод.

38-годишната Сата се омъжи за бившата звезда на Барселона Кевин-Принс Боатенг през юни 2016 г. Двамата имат син, а бракът им приключи през 2020 г.

Именно бившият съпруг на водещата разкри, че тя е пристрастена към секса.

Докато Сата беше с Беретини, той записа солидно отстъпление в ранглистата - от пето до 154-о място, а след раздялата успя да се върне в топ 100.