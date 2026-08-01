Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дъщерята на тенис легенда спи на улицата Каква е драмата на Шарлот Настасе?

Драмата в семейството на една от най-големите легенди в световния тенис отново излезе на преден план. Шарлот Настасе - осиновената дъщеря на румънската икона Илия Настасе - твърди, че е останала без дом и е принудена да търси помощ, докато известният баща отказва да поднови отношенията си с нея.



80-годишният Настасе, бивш №1 в света и носител на седем титли от Големия шлем (на сингъл, двойки и смесени двойки), не крие отношението си към момичето. В свои публични изявления той заявява, че е направил всичко необходимо за Шарлот в миналото и не възнамерява повече да се намесва в живота .



Пожелавам добро здраве, но я моля да спре със скандалите. Помагах , когато имаше нужда. Платих почти половин милион евро за образованието . Тя живее в Америка, аз съм в Румъния и вече не ме интересува. Всеки си има свой собствен живот, заявява легендарният тенисист.

Разривът, който промени всичко

Според публикации в румънските медии отношенията между двамата окончателно се влошават през 2021 г., когато Шарлот създава профил в платформата за съдържание за възрастни OnlyFans. Именно тогава, по информацията в медиите, Настасе прекратява всякакъв контакт с нея.



Преди това Шарлот е опитвала да изгради кариера в различни сфери - работила е като фитнес инструктор, служител в American Airlines и за кратко в модната индустрия.

Скандали

Макар да остава един от най-великите тенисисти в историята, Илия Настасе често попада в заглавията не само заради спортните си успехи, но и заради бурния си личен живот. През годините той е бил женен пет пъти и има пет деца - две от тях са осиновени.



Шарлот е осиновена през 1990 г. по време на брака му с американската актриса Александра Кинг. След развода двете осиновени деца остават да живеят с майка си отвъд Океана.