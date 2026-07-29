Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор разбира! Вижте Ейса Гонсалес обляна в слънчеви лъчи (СНИМКИ) Половинката на родния тенисист припомни две от емблематичните си визии за червен килим Снимка: Instagram

Григор Димитров със сигурност разбира от тенис и от... красиви жени! Доказателствата за таланта му на корта са доста, а за дамите - Ейса Гонсалес.

Българинът и мексиканската актриса са заедно повече от година и тя беше до него по време на едни от най-тежките моменти в кариерата му - контузията на "Уимбълдън", принудителната пауза, а сега и оттеглянето от турнира в Лос Кабос заради болки в ставите точно в момента, когато отново бе тръгнал по победния път.

Очарователната Ейса успява да съчетава връзката с натоварената си програма, в която са вплетени доста филмови ангажименти, а и очевидно с бърз преглед на социалните мрежи, за да разгледа десетките фен страници, посветени на нея.

Снимка: Instagram

В една от тях се постараха да предадат лятно настроение със снимки на Гонсалес.

В златно

Феновете на Ейса са избрали да припомнят нейни две визии за официални събития.

Снимка: Instagram

Пищната златна рокля на "Гучи" мексиканската красавица носи на наградите "Златен глобус" през 2025 г. Пайетите, съчетани със слънчевата светлина, стоят ослепително на перфектното тяло на половинката на Григор Димитров.

Другата рокля - доста провокативна и изрязана, е дело на дизайнера Кристофър Есбер. Ейса бе облечена така по време на събитие в Сен Тропе през 2024 г. и зашемети всички. Модните издания тогава посочиха, че е като съвършена скулптура.

Снимка: Instagram

Самата Гонсалес очевидно хареса подбора на снимки и ги сподели и в своя профил.

Какво следва?

За турнира в Лос Кабос се очакваше Ейса да е на трибуните. За жалост отказването на Димитров осуети звездната ѝ поява.

Снимка: Instagram

За родния тенисист следва почивка по препоръка на лекарите, възстановяване и завръщане на корта за турнира в Синсинати в средата на август. Именно надпреварата, в която Димитров е шампион от 2017 г., е генерална репетиция преди Откритото първенство на САЩ.

Снимка: Instagram

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