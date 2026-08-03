Тенис Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация От Албена до Мемфис: Коя е новата звезда в тениса? (СНИМКИ) Пътят на Кристина Лютова преминава и през България

Само на 16 години Кристина Лютова вече е едно от най-обсъжданите имена в световния тенис. Рускинята спечели първата си титла на ниво WTA и се превърна в най-младата шампионка в турнир от веригата от 2019 г. насам.



Триумфът в Мемфис дойде след впечатляваща седмица, в която Лютова записа три поредни победи срещу съпернички от Топ 100, включително срещу световната 19 Екатерина Александрова. Успехът донесе и огромен скок в ранглистата - от 229 до 154 в света.





България

Но зад сензацията в Мемфис стои история, започнала много преди големите арени и прожекторите.Кристина хваща първата си ракета едва на три години. Майка , която е запалена по тениса, поставя началото на пътя й към професионалния спорт. Любовта към играта идва веднага. Тренировките се превръщат в удоволствие, а мечтата за професионална кариера постепенно става реалност.

Всяко лято Кристина пристига в Албена, където тренира в тенис лагери по българското Черноморие. Именно там прави част от първите си стъпки на корта и трупа опит, който днес я води към най-голямата сцена.





Една титла. Едно момиче на 16 години. И история, която тепърва започва.

През 2022 г., когато е на 12, тя посещава US Open. Не като участник, а като зрител. От трибуните гледа своите идоли Серина Уилямс и Рафаел Надал. Това преживяване остава специален момент за Кристина. По-късно тя признава, че именно срещата с големите шампиони я кара още по-силно да вярва, че един ден може да бъде част от този свят.Само четири години по-късно ролите вече са разменени. Момичето, което гледа звездите от трибуните, днес е под светлините на прожекторите. Най-емоционалният момент в Мемфис дойде след последната точка. Кристина трудно сдържа сълзите си, докато говори за най-важния човек в живота - нейната майка."Мамо, виж какво постигнахме! Виж докъде ме доведе ти! Откакто бях на 3 години, ти направи всичко възможно, за да успея и да сбъдна мечтата си. Толкова съм ти благодарна! Обичам те безкрайно!"Думи на 16-годишно момиче, което осъзнава, че зад всяка голяма победа стоят не само талантът и трудът, но и хората, които са вярвали в нея от самото начало.

След 9 титли при девойките, първи трофей в тура на WTA и рекорд като най-младата шампионка от шест години насам, Кристина Лютова вече не е просто обещание. Тя е името, което светът на тениса тепърва ще следи.





А някъде между първата ракета, подарена от майка , летните тренировки в Албена и голямата сцена в Мемфис остава една малка, но важна българска следа по пътя към върха.