Преди първия мач: Григор Димитров се отказа от турнира в Лос Кабос

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Проблеми с крака тормозят тенисиста
Ужасна новина за Григор Димитров!
Още преди първия си мач от турнира в Лос Кабос, той обяви оттеглянето си от турнира!
Родният тенисист стори това с публикация в социалните мрежи, като обясни, че става дума за ново физическо неразположение.
"За съжаление в петък почувствах дискомфорт в крака, което ми попречи да тренирам през уикенда.
Направените медицински изследвания установиха бурсит и ми бе препоръчано да почивам, за да се възстановя максимално бързо.
Толкова съжалявам, защото Лос Кабос бе турнир, който очаквах с нетърпение и исках да играя пред мексиканската публика", написа той.
Димитров трябваше да се завърне в надпреварата, в която игра само веднъж - през 2019 г., с мач срещу 17-годишния французин Мойс Куаме. Това трябваше да е първа среща помежду им.
Бурситът е възпаление на околоставните торбички и предизвиква болка при движение.
Ако го преодолее бързо, Димитров трябва да се включи в един от най-успешните турнири в кариерата си - този в Синсинати.
Надпреварата започва на 13 август, а българинът има покана от организаторите за участие като шампион от 2017 и полуфиналист от 2016 г.
Турнирът е репетиция преди последната надпревара от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.
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