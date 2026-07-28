Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Преди първия мач: Григор Димитров се отказа от турнира в Лос Кабос Проблеми с крака тормозят тенисиста Снимка: Reuters

Ужасна новина за Григор Димитров!

Още преди първия си мач от турнира в Лос Кабос, той обяви оттеглянето си от турнира!

Родният тенисист стори това с публикация в социалните мрежи, като обясни, че става дума за ново физическо неразположение.

Съобщението

"За съжаление в петък почувствах дискомфорт в крака, което ми попречи да тренирам през уикенда.

Направените медицински изследвания установиха бурсит и ми бе препоръчано да почивам, за да се възстановя максимално бързо.

Толкова съжалявам, защото Лос Кабос бе турнир, който очаквах с нетърпение и исках да играя пред мексиканската публика", написа той.

Димитров трябваше да се завърне в надпреварата, в която игра само веднъж - през 2019 г., с мач срещу 17-годишния французин Мойс Куаме. Това трябваше да е първа среща помежду им.

Какво следва?

Бурситът е възпаление на околоставните торбички и предизвиква болка при движение.

Ако го преодолее бързо, Димитров трябва да се включи в един от най-успешните турнири в кариерата си - този в Синсинати.

Снимка: Reuters

Надпреварата започва на 13 август, а българинът има покана от организаторите за участие като шампион от 2017 и полуфиналист от 2016 г.

Турнирът е репетиция преди последната надпревара от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.