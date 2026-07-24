Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Няма го турнира, няма я и наградата! Денят, в който се роди легендата Джокович Всичко започна с един iPod... Снимка: Instagram

Новак Джокович, за мнозина най-добрият тенисист на всички времена, спечели първата си титла от ATP точно преди 20 години. Това се случи в нидерландския град Амерсфорт, когато 139 минути игра той победи чилиеца Николас Масу със 7:6(5), 6:4.

Този 23 юли 2006 г. ще остане записан със златни букви в биографията на Новак Джокович, тъй като на 19 години и 32 дни той вдигна първия си трофей.

Вероятно малцина са предполагали тогава, че след това ще вдигне още 101 трофея. Джокович спечели 24 титли само от турнири от Големия шлем, като същевременно влезе в историята и като рекордьор по брой седмици начело на световната ранглиста на АТР - 428 седмици на върха.

Снимка: Instagram

Вместо трофей, сърбинът получи iPod - преносим плейър, който вече не се произвежда... Днес той се намира в залата с трофеите в тенис комплекса на Новак в Дорчол, като напомняне за първите 250 точки в сметката на легендата.

Йелена, тогава негова приятелка, а сега съпруга, с която имат две деца - Стефан и Тара, седеше на трибуните, както и сега, докато треньорът му беше Марян Вайда.

Снимка: Instagram

ATP турнирът в Амерсфорт вече не съществува, а в това малко градче се играят само Чалънджъри.