Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нямаше какво да яде, майка ѝ почина, а баща ѝ събираше скрап Бащата на Линда Носкова разказва най-трогателната история зад титлата на "Уимбълдън" Снимка: Reuters

Срещали сме шампиони, които израстват в академии. Но има и такива, които първо трябва да победят живота.

Историята на 21-годишната чехкиня Линда Носкова е именно такава.

Тя покори "Уимбълдън", седма е в световната ранглиста на WTA и е една от новите звезди на женския тенис. Но зад трофея стоят години на лишения и загуба, които никога няма да бъдат изтрити.

„Когато започнахме, нямахме нищо за ядене, нито къде да живеем. Постоянно бях на червено в банката и събирах скрап, за да оцелея“, спомня си баща ѝ Драгош.

Надежда за по-добър живот

Снимка: Reuters

След като той и съпругата му Ивана приключват предишните си бракове, започват живота си от нулата. Без дом. Без спестявания. Само с една мечта - дъщеря им да има шанс за по-добър живот.

Пари за турнири нямало. Бащата работел в железниците и единственото, което можел да осигури, били безплатни билети за влак. Семейството пътувало до Прага, а вместо хотел нощувало на гарата. Всеки лев бил ценен. Всяко състезание било битка не само на корта, но и извън него.

Едва след продажбата на къщата на покойните родители на Драгош семейството успява да изплати дълговете си и да купи първия си автомобил, с който Линда да пътува до турнирите.

Светлина и удар

Когато най-после започва да се вижда светлина в края на тунела, съдбата нанася най-тежкия удар.

През 2024 г. майка ѝ Ивана - жената, която е до нея на всяка тренировка, на всяко състезание и във всяка трудна минута - губи дългата си битка с рака.

Снимка: Reuters

Тя не успява да види дъщеря си на върха на света. Когато Линда триумфира на свещената трева две години по-късно, посвещава победата на майка си.

Днес Носкова е на 21 години, шампионка от Големия шлем и вече е спечелила над 10 милиона евро от наградни фондове.