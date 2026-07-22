Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Доверих му се... и 36 милиона евро се изпариха Семейната приятелка на Христо Стоичков - Аранча Санчес Викарио, с шокираща изповед

Тенис звездата Аранча Санчес Викарио разкри как е останала без цялото си състояние след раздялата със съпруга си и призна, че години наред не е имала представа какво се случва с финансите ѝ.

Дългогодишната семейна приятелка на Христо Стоичков направи емоционална изповед за най-тежкия период в живота си.

Четирикратната шампионка от Големия шлем и бивша №1 в света обвини бившия си съпруг Хосеп Сантакана, че след раздялата им е останала без състояние, оценявано на около 36 милиона евро.

Стоичков неведнъж е говорил с уважение за испанката. В автобиографията си "Маестро Стоичков" той я определя като скъпа семейна приятелка, а двамата поддържат близки отношения още от времето, когато са сред най-големите спортни звезди на Барселона през 90-те години.

"Доверих му се, защото беше баща на децата ми. Влюбих се сляпо и той не се оказа човекът, за когото го смятах", призна Санчес Викарио в телевизионното предаване Universo Calleja.

Двамата бяха семейство между 2008 и 2019 г. и имат две деца.

Мислех само за тенис

Испанката признава, че през цялата си кариера е била изцяло погълната от спорта и никога не е следила финансовите си дела.

"Фокусирах се върху играта на тенис и никога не се занимавах със собствените си финанси, защото не разбирах от това. Доверих се на съпруга си... и всичко изчезна. Аз останах да понеса последствията", казва тя.

Според испанските медии загубеното ѝ богатство възлиза на около 36 милиона евро.

Условна присъда и милионен дълг

През 2023 г. Санчес Викарио и Сантакана се изправиха пред съда по обвинения, че са укривали активи, за да избегнат изплащането на дълг към Банката на Люксембург.

Бившата тенисистка получи двегодишна условна присъда и беше осъдена да изплати задължения за около 6,4 милиона евро.

"Не отидох в затвора, защото изплащам 50 процента от доходите си на банката. Спазвам всички изисквания, въпреки че дълбоко в себе си се чувствам жертва", заяви тя.

По думите ѝ преживяното я е сринало психически.

"Беше огромен шок. Наложи се да ходя на терапия. Събуждах се и си казвах: "Това не може да се случва на мен."

Легенда на световния тенис

Аранча Санчес Викарио е една от най-успешните тенисистки в историята. Тя печели три титли на Ролан Гарос и една на US Open, достига финали на Уимбълдън и Australian Open, а през 1995 г. се изкачва до №1 в световната ранглиста.

Испанката участва на пет Олимпийски игри, прекратява кариерата си през 2002 г., а впоследствие корт на турнира Madrid Masters е кръстен на нейно име. През 2015 г. за кратко беше и треньор на бившата №1 в света Каролин Возняцки.