Тенис Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандал около Сабаленка! Искат наказание заради посещението ѝ в Беларус Неутрална ли е наистина?, питат украинци Снимка: Reuters

Световната №1 Арина Сабаленка отново се оказа в центъра на политически спор, след като се завърна в родния Минск. Докато за едни това беше обикновено посещение у дома, за други то се превърна в повод за нови обвинения и призиви към WTA да реагира.

В края на почивката си беларуската тенис звезда пристигна в Минск заедно с годеника си Георгис Франгулис, за да открие новите кортове в спортното училище „Смена“, където е направила първите си стъпки в тениса. Сабаленка проведе демонстративна тренировка, раздаде автографи и се снима с десетки деца.

Самото посещение обаче бързо прерасна в тема, далеч надхвърляща спорта.

"Неутрална ли е наистина?"

В социалните мрежи украински потребители и спортни коментатори поставиха под съмнение статута на Сабаленка като неутрална състезателка.

Според критиците ѝ появата в Минск, както и официалното посрещане, изпращат политическо послание, независимо че поводът е изцяло спортен. В публикации, събрали хиляди реакции, се появиха коментари, че подобни визити създават положителен публичен образ на беларуските власти.

Други обаче защитиха тенисистката, подчертавайки, че тя просто се е прибрала в родината си и няма причина подобно посещение автоматично да бъде тълкувано като политически акт.

Старите позиции продължават да я преследват

Причината спорът да избухне с такава сила не е само настоящото посещение.

Снимка: БГНЕС

Още през 2020 г. Сабаленка подписа писмо в подкрепа на президента Александър Лукашенко и нееднократно присъства на публични събития с негово участие. След успехите си на големи турнири тя получаваше и официални поздравления от беларуския държавен глава.

След началото на войната в Украйна обаче позицията ѝ постепенно се промени.

По време на "Ролан Гарос" през 2023 г. Сабаленка заяви, че не подкрепя Александър Лукашенко и не подкрепя войната. В следващите години тя неколкократно подчерта, че не желае да бъде въвличана в политически дебати и предпочита да говори единствено за тенис.

"Не съм експерт по политика. Защо изобщо трябва да говоря по тези въпроси?", заяви тя в едно от последните си интервюта.

Украинската страна остава критична

Тези обяснения обаче не убеждават част от украинската спортна общност.

Според критиците посещенията в Беларус и контактите с държавните институции поставят под въпрос неутралния статут на беларуската тенисистка. Именно затова в социалните мрежи вече се появяват призиви WTA да разгледа случая и да прецени дали подобни действия съответстват на принципа за неутралност.

Снимка: Reuters

До този момент няма индикации, че организацията възнамерява да предприеме каквито и да било дисциплинарни действия.

Има ли реален риск от наказание?

На този етап подобен сценарий изглежда малко вероятен.

Сабаленка не е обвинена в нарушение на правилата на WTA, а посещението ѝ в Беларус е свързано със спортно събитие и личното ѝ присъствие в родината. Въпреки това политическият контекст около беларуските и руските спортисти продължава да превръща всяка тяхна публична поява в повод за нови спорове.