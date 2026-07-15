Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 г. в Бостад Нуно Боржеш продължава похода си към втори АТР трофей

Григор Димтиров отпадна във втория кръг на турнира от сериите АТР 250 в Бостад (Швеция). Най-добрият български тенисист загуби с 0:2 сета (4:6, 2:6) от шампиона от 2024 г. Нуно Боржеш.

Това беше третият им сблъсък. В предишните двубои португалецът записа успех в третия кръг на Australian Open 2024 в 4 сета, докато година по-късно във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиан Уелс българинът се наложи в 2 сета.

Така Гришо, който участва с "уайлд кард", напуска настоящото издание в Бостад с 25 точки и 10 750 евро от наградния фонд.

Нуно Боржеш продължава похода си към втори трофей на сингъл. Първият - на шведска земя преди 2 години, беше спечелен след успех над легендата Рафаел Надал във финала.

Мачът

В днешния двубой в пристанищното градче в южна Швеция португалецът стартира с пробив още в първия гейм на срещата и го затвърди със спечелено подаване без да даде точка на Димитров.

Българинът успя да спечели два поредни гейма и върна брейка, за да изравни до 2:2, но Боржеш веднага отговори със силен посрещащ гейм и отново поведе. До края на сета и двамата спечелиха останалите си подавания и така португалецът си осигури преднина в общия резултат.

Във втората част Димитров допусна два пробива и изостана с 0:4, а впоследствие спечели един гейм и намали до 1:4. Боржеш беше убедителен при следващото си подаване и отново увеличи разликата, преди българинът да вземе още един сервис гейм и да се стигне до резултат 2:5. Португалецът получи шанс да сервира за победата и се справи още при първия си мачбол.