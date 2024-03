Джокович изненада неприятно феновете си

Лидерът в световната ранглиста по тенис Новак Джокович отново изненада неприятно феновете си.

Първата ракета на Сърбия отказа участие в "Мастърс" турнира в Маями (20-31 март).

Новината идва само няколко дни, след като Ноле загуби от 123-ия в света Лука Нарди (Италия) и отпадна от "Мастърс"-а в Индиън Уелс.

"За съжаление, няма да играя на турнира в Маями тази година. На този етап от кариерата ми трябва да намеря баланс между личния живот и професионалните задължения.", написа носителят на 24 трофея от Големия шлем.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!