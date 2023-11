New York Post: Джокович следен от бивш агент на ФБР

Новак Джокович пропусна Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ миналата година, защото не искаше да се ваксинира срещу коронавируса, но сагата, която се разигра в Австралия в края на януари, предизвика много обществени вълнения.

Тъй като нямаше сертификат за ваксинация, сърбинът беше затворен в имиграционен хотел в Мелбърн в продължение на дни, води съдебна битка с властите и в крайна сметка беше депортиран от Австралия, което в крайна сметка го лиши от участие в първия за годината турниро от Големия шлем.

Австралия обаче премахна всички рестриктивни мерки в края на миналата година, както и САЩ през май тази година, така че световния №1 участва и в двата Мейджъра тази година и ги спечели, като по този начин достигна до историческата 24-та титла от Големия шлем в кариерата си.

През цялото време обаче Джокович беше трън в очите на фармацевтичните компании, които произвеждаха ваксини срещу COVID-19. Той отказа да бъде ваксиниран, а концернът Moderna стигна дотам, че следи известни личности, които бяха против ваксинацията, включително Джокера.

Moderna keeps tabs on ‘high risk’ anti-vaccine celebs like Elon Musk, Novak Djokovic, Russell Brand: report https://t.co/b5qVbhKXNg pic.twitter.com/rc6ta0tY3m