Григор Димитров отпадна от 101-ия в света (ВИДЕО)

Григор Димитров приключи участието си на Мастърса в Рим, след като отпадна от 101-ия в света Франческо Пасаро. Първата ни ракета загуби с 5:7, 3:6 след час и 45 минути на корта.

Срещата започна трудно за българина. Григор Димитров бе пробит още в началото, но бързо върна пробива и изравни резултата. Последва още една размяна на пробиви.

Димитров обаче продължаваше с непредизвиканите грешки, които бяха добре дошли за Пасаро.

Италианецът показа стабилна игра през първия сет, докато първата ни ракета допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха и сета.

Във втория сет по-сериозно разиграване дойде чак в четвъртия гейм, когато Григор спаси две точки за пробив и успя да си вземе подаването.

Това обаче не уплаши представителя на домакините, който продължи да играе със самочувствие срещу Димитров.

Последва още един пробив от страна на Пасаро за 5:3 и италианецът сервира за мач.

Гейм на нула и Франческо Пасаро си осигурява място в следващата фаза на турнира.

The record extends



Francesco Passaro moves to 4-0 against Top 30 players after defeating Dimitrov 7-5 6-3#IBI25 pic.twitter.com/RIpjuy97Cg