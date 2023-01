Григор Димитров показа собствено лого

През последните години се превърна в тенденция тенисистите да създават свое собствено лого, като сред състезателите, които притежават такова, най-силно се открояват Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович, Анди Мъри и Яник Синер.

Към тази елитна група се присъедини и най-добрият ни играч Григор Димитров, ако съдим по публикация в Twitter, придружена със снимка.

Finally a logo for Dimitrov but for what exactly? What does it symbolize? So many questions, so little time#Tennis #TennisTuesday pic.twitter.com/Axlu34xYIa