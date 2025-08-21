Трима загинаха при безредици на мач в Аржентина (ВИДЕО 18+)

Трима загинаха при безредици на мач в Аржентина. До трагедията се стигна на реванша между Индепендиенте и чилийския Универсидад от осминафиналите на Копа Судамерикана.

Двубоят на Естадио Либертадорес де Америка беше прекратен в 62' при резултат 1:1. Грозните сцени започнаха, след като фенове на Универсидад показаха неприлични жестове и хвърлиха предмети по сектора на домакините.

Съдията спря срещата временно, обаче впоследствие беше взето решение за прекратяване, тъй като липсваха гаранции за сигурността.

Кошмар в Авелянеда

Над 200 човека са с различни наранявания, като един от тях е в критично състояние. Сред пострадалите има и деца.

Повече от 300 души бяха задържани от полицията в Авелянеда. От КОНМЕБОЛ - футболната конфедерация на Южна Америка, обявиха, че случаят ще бъде отнесен до съдебните органи.

Чилийският президент Габриел Борич осъди поведението на хулиганите, но и безотговорната организация на мача. Той отправи призив виновните да бъдат наказани.

Според медиите в Аржентина, двата клуба най-вероятно ще бъдат дисквалифицирани от Копа Судамерикана и изключени от участие в международни турнири и през следващия сезон.

EN MEDIO DE LOS INCIDENTES, HINCHAS DE #INDEPENDIENTE OBLIGARON A LOS AFICIONADOS DE LA #U DE CHILE A SACARSE LA ROPA Y NO CONFORMES, TAMBIÉN LOS GOLPEARON. pic.twitter.com/NBnmA2pf5L — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) August 21, 2025

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK