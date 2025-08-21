Съперникът на Арда идва без фенове (СНИМКИ)

УЕФА реши да накаже Ракув Ченстохова за поведението на феновете на отбора по време на гостуването срещу Макаби Хайфа в мач от третия кръг от квалификациите за Лига на конференциите.

Тази вечер тимът от Ченстохова приема Арда Кърджали в първи плейоф в третия по сила турнир на континента, а реваншът е в България след седмица. По-рано днес УЕФА съобщи за наложените санкции на полския клуб за събитията в Дебрецен преди седмица.

Санкциите

30 000 евро и забрана за продажба на билети за следващия гостуващ мач в турнирите на УЕФА, с отложено изпълнение за две години – за пиротехника. 10 000 евро – за послания, неподходящи за спортно събитие.

Припомняме, че отборът на Александър Тунчев стигна до тази фаза от турнира, след като отстрани последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато домакините се справиха с Жилина и Макаби Хайфа.

Днес тимът от Родопите ще търси добър резултат, с който да направят крачка към постигането на своята мечта в Европа.

Автор: Константин Танчев

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK