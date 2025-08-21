bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лига на Конференциите

Съперникът на Арда идва без фенове (СНИМКИ)

40 000 евро санкции за Ракув

ФК Арда

УЕФА реши да накаже Ракув Ченстохова за поведението на феновете на отбора по време на гостуването срещу Макаби Хайфа в мач от третия кръг от квалификациите за Лига на конференциите.

Тази вечер тимът от Ченстохова приема Арда Кърджали в първи плейоф в третия по сила турнир на континента, а реваншът е в България след седмица. По-рано днес УЕФА съобщи за наложените санкции на полския клуб за събитията в Дебрецен преди седмица.

Санкциите

30 000 евро и забрана за продажба на билети за следващия гостуващ мач в турнирите на УЕФА, с отложено изпълнение за две години за пиротехника. 10 000 евро за послания, неподходящи за спортно събитие.

Припомняме, че отборът на Александър Тунчев стигна до тази фаза от турнира, след като отстрани последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато домакините се справиха с Жилина и Макаби Хайфа.

Днес тимът от Родопите ще търси добър резултат, с който да направят крачка към постигането на своята мечта в Европа.

Автор: Константин Танчев

