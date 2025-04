Григор Димитров пропиля три мачбола и отпадна в Мадрид (ВИДЕО)

Григор Димитров отпадна в осминафиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Мадрид! Най-добрият български тенисист загуби с 1:2 сета (7:5, 6:7/7/, 4:6) от Габриел Диало (Канада) за 2 часа и 24 минути на корта.

Първата ни ракета можеше да сложи точка на спора в два сета, но пропусна 3 мачбола срещу 78-ия в света.

Гришо взе медицински таймаут в началото на третия сет заради кръв по коляното и дясната си ръка след падане на клея в опит да спаси топка.

В четвъртфиналите Диало, който мина през квалификациите като "щастлив губещ", ще се изправи срещу Лоренцо Музети (Италия) или Алекс Де Минор (Австралия).

Останалите двойки са: Франсиско Серундоло (Аржентина) - Якуб Меншик (Чехия), Каспер Рууд (Норвегия) - Даниил Медведев (Русия) и Джак Дрейпър (Великобритания) - Матео Арналди (Италия).

Срещата беше първа за Димитров срещу 203-сантиметровия Диало на ниво АТР. 23-годишният канадец прави фурор в испанската столица. До настоящото си участие той имаше едва един успех на клей.

DELIGHT FOR DIALLO



The dream run continues for the lucky loser!#MMOpen pic.twitter.com/mySG19q6KR