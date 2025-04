Григор Димитров започна с победа в Мадрид (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се класира с лекота за третия кръг на "Мастърс" турнира в Мадрид (Испания).

Първата ни ракета спечели с 2:0 (6:3, 6:3) срещу Николас Джари за час и половина на корта.

Успехът е трети пореден за Гришо над чилиеца, когото победи във втория кръг в Монте Карло (Франция) в началото на месеца, както и в четвъртфиналите в Шанхай (Китай) по-миналия сезон.

Through to the third round



A break in each set is all @GrigorDimitrov needs to defeat Jarry 6-3 6-4.#MMOpen pic.twitter.com/Qaxb1Ja8VP