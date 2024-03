Григор: Не знам как се измъкнах (ВИДЕО)

Григор Димитров бе щастлив от класирането си за 1/16-финалите на "Мастърс" турнира в Маями, но заяви, че не е направил нещо извънредно за обрата срещу Алехандро Табило (Чили).

Гришо губеше с 0:1 сета и 2-5 в тайбрека на втората част, но показа характер и се наложи.

