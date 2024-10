Инцидент в Шанхай! Григор Димитров нападна фен (ВИДЕО)

"Eдин нетърпелив за снимка и автограф фен се приближи до Димитров и 33-годишният играч едва не се спъна и падна на земята. Ядосан от това, той се насочи агресивно към публиката, преди да се оттегли. Димитров посочи въпросния фен на служителите", пише sportskeeda.com.

Gregor was pissed. No idea what exactly happened. Might be he was tripped by a fan on his way out after the match pic.twitter.com/gqu3RqQc5p