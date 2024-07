"Кучи сине, ти си мъртъв!" (СНИМКА)

Светът на тениса отново се потопи в тъжен епизод, свързан, очевидно, с проблеми със залаганията. Френският тенисист Александър Мюлер съобщи, че е получил смъртни заплахи, след като беше елиминиран от турнира в Бостад.

Мюлер, №103 в световната ранглиста, загуби във вторник в първия кръг на турнира в Швеция срещу казахстанеца Денис Евсеев, който го победи със 7:5, 7:5. Евсеев, идващ от квалификационната фаза, е №160 в света и следователно не бе фаворит в срещата.

Мюлер осъди заплахите в социалните мрежи. "Кучи сине, ти си мъртъв. Ще умреш, защото ще стрелям с куршум в главата ти. Мъртъв си, кучи сине", започват съобщенията, изпратени на Мюлер. "Надявам се цялото ви семейство да умре от рак", завършват те. Освен това играчът е получил и снимка на пистолет с няколко куршума.

Alexander Muller received a disturbing message after his loss in Bastad.



“You’re going to die”



Bettors continue to hurl their abuse at people and don’t face any consequences for their actions.



Sad reality for every athlete living in today’s world.



(via @Alex2Mumu) pic.twitter.com/Myk4ElvEp3