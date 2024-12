"Някой ще те убие скоро"

И първата ракета на САЩ Тейлър Фриц показа грозната страна на тениса.

Световният №4 беше в ролята на тотален фаворит в мача си срещу Феликс Оже-Алиасим от груповата фаза на United Cup, но загуби, след като водеше със сет и 5:3 във втория.

Очевидно обратът е ядосал залагащите, загубили пари. Те веднага атакуваха финалиста от US Open в социалните мрежи. "Клоун, отрепка, кучешко ла*но, надявам се да получиш инфаркт, много скоро някой ще те убие", са само част от обидите от недоброжелателите, които Фриц сам показа.

“Someone will kill you soon”: Taylor Fritz exposes online abuse after loss to Felix Auger-Aliassime in United Cup #Tennis #AO2025 https://t.co/v3VCifVTac