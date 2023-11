Нямаше как да загуби пред тях: Джокович отнесе Алкарас

Новак Джокович срещу Яник Синер е големият финал в турнира на осемте най-добри през сезона. Сърбинът се справи с лекота със световния №2 Карлос Алкарас – 6:3, 6:2 след по-малко от 90 минути на корта във втория полуфинал.

По този начин Джокович се класира за своя девети финал на Финалите, изравнявайки Иван Лендъл на второ място в историята на турнира след лидера Роджър Федерер с 10.

Новак имаше мощна подкрепа от трибуните, но, разбира се, никой не аплодираше сръбския ас повече от децата му - Тара и Стефан.

Новак многократно е подчертавал, че играе по-добре, когато на мачовете присъстват наследниците му.



My kids arrived, brought the luck, the confidence for tonight

I'm v happy they are here, they took 2 days off school, I hope they won't have any trouble with the teachers.

It's great I finished in 2 sets.



