Новият треньор на Джокович е... Мъри (ВИДЕО)

Новак Джокович изненада приятно феновете! Носителят на 24 трофея от Големия шлем включи Анди Мъри в треньорския си екип.

Първата ракета на Сърбия обяви новината със специално видео, публикувано в социалните мрежи.

He never liked retirement anyway.pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW