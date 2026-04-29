Тенис

Пропадането продължава: Григор Димитров загуби и от №312

Първата ни ракета отпадна още на старта в Екс-ан-Прованс

Пропадането на Григор Димитров продължава... Най-добрият български тенисист отпадна още на старта на Чалънджър 175 турнира в Екс-ан-Прованс (Франция), след като загуби от 312-ия в световната ранглиста Пол Мартин Тифон (Испания). 

Гришо отстъпи на квалификанта с 0:2 сета (3:6, 4:6) за час и 11 минути на корта. За Димитров, който не беше участвал в Чалънджър от 14 години, това е седмо поредно поражение.

Българинът, който ще навърши 35 години в средата на месец май, допусна 35 непредизвикани грешки днес срещу 13 на съперника.

Кошмар във Франция

Още в първия сет българинът направи цели 21 непредизвикани грешки и допусна два пробива. При втория, с който Тифон спечели сета с 6:3, Димитров направи и 2 двойни грешки, които доведоха общия им брой само за първия сет до 7.

Във втория сет играта на бившия №3 бе малко по-добра, но отново остана много далеч от стандартите, които сам заложи през последните близо 20 години. Българинът пропусна 4 възможности за пробив още в първия гейм на сета, а в края на мача вече изглеждаше доста изморен и позволи на испанеца да запише третия си пробив в срещата, с който затвори и мача.

"Невероятно е. Това е един от играчите, на които съм се възхищавал винаги. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Опитвах се да бъда много концентриран през цялото време и това бе най-важното нещо, което направих. Знаех колко добър играч е Григор. Щом съм спечелил срещу него, значи съм играл с много самочувствие. Играта ми бе в най-добрата си светлина и това е един от най-важните дни в цялата ми кариера", заяви след мача Тифон, който ще мери сили с Алекс Микелсен (САЩ) в следващия кръг.

 

